Directie Luchtvaart ta informa riba e directiva emiti tratandoModificacion di Software di avion Airbus

ORANJESTAD – Dia 28 di november 2025 e autoridad di aviacion Europeo (EASA) a emiti un directiva tecnicoobligatorio (“Airworthiness Directive”) cu ta aplica pa avionnantipo Airbus A320. E directiva aki ta instrui usuarionan di avionnan Airbus A320 pa reemplaza/modifica un pieza(“elevator aileron computer”) prome cu e siguiente vuelo. E computer aki ta controla e movemento di e nanishi (ariba/abow) y hala (ariba/abow) di e avion. Ta premira cu e directiva aki lo taaplicabel pa un gran cantidad di e avionnan A320 den serviciomundialmente, y cu lo mester para tur avion afecta pa haci e modificacion.

“Airworthiness directive” y Siguridad

Den mundo di aviacion emitiendo un directiva asina aki ta algocomun. Ta haci esaki pa mehora e siguridad di e tipo di avionconcerni, basa riba e feedback operacional. Loke no ta hopi comun ta cu un cantidad grandi asina di avion ta afecta na mes un momento, manera ta e caso awor. Mester bisa cu e avionnantipo Airbus 320, cu si ta keda bula, ta avionnan cu no ta afecta door di e directiva, of ta avionnan cu ta modifica caba segun e directiva. Tambe ta importante pa trece dilanti cu en general, e avion tipo Airbus A320 riba su mes ta un avion sigur cu un bon safety record.

Efecto pa Aruba

E avion tipo Airbus A320 ta un di e avionnan mas uza namundo. Door cu e biaha aki un cantidad asina grandi di e tipo di avion aki ta afecta, esaki lo tin como consecuencia cuaerolineanan afecta lo haya nan mes ta cancela cierto vuelonan. Aruba lo no ta un excepcion, lo por spera cancelacion di algunvuelo pa Aruba door cu e tipo di avion Airbus A320 ta hopi uzapa vuelonan pa Aruba door di diferente aerolinea. Ta premira cue situacion aki lo dura por lo menos un pa dos siman. Pa e motibo ey ta conseha pasaheronan di aerolineanan cu ta uza e tipo di avion aki pa keda den contacto cu nan aerolinea y tambe pa monitorea e website di nos aeropuerto.