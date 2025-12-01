Dialuna merdia a drenta informe di cu un homber di 64 aña a cay net yegando su auto banda di Mangel Halto, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima cu a trompica y a cay den e lodo. Despues di a atende a transporte cu pia fractura pa hospital.
Yegando su auto homber di 64 aña a trompica cay fractura su pia.
