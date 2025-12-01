 Posted in INCIDENTE

Den auto durante un discucion mucha muher a staka su mes na su man den De La Sallestraat

15:01  December 1, 2025  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di cu un mucha muher lo a staka su mes den auto cu un obheto skerpi durante un discucion, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un discucion cu e pareha tabata tin den e auto y e mucha muher a coy un obheto skerpi y a corta su mes y tabata sangrando pa e motibo ey e chauffeur a para y a avisa ambulans di locual tabata pasando. Na yegada di e rapid responder di ambulans nan a atende e mucha muher na e sitio mes y den consulta cu su dokter di cas a djies sera e herida y a lague sigui su caminda.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *