Esakinan lo ta e casonan cu lo ser atendi den e Sala di Corte di Prome Instancia 4, 10, 11 y 18 di december 2025

Corte di Prome Instancia 4 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|I.J.P.
|Pro forma. P. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a intencionalmente tuma bida di un persona riba 23 di augustus 2025, dor di los varios tiro riba dje y dal e diferente biaha na su cabez. E ta wordo acusa di, hunto cu un otro persona of otronan, posesion di un arma di candela y amunicion riba 23 di augustus 2025. E ta wordo acusa di posesion di cocaine riba e fecha menciona.
Corte di Prome Instancia 4 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|G.F.L.M.
|M. ta wordo acusa di a viola un persona riba 21 di juli 2024.
|10.00
|F.F.V.
|V. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor na augustus 2024.
|11.30
|J.B.
|B. ta wordo acusa di ladronicia riba 10 di juni 2025, di menaza durante e periodo di 30 di juni te prome di juli 2025 y di ladronicia riba 23 di oktober 2025.
|11.50
|D.J.C.C.
|C.C. ta wordo acusa di a stuur auto despues di uso di alcohol di 27 di juli 2025.
|13.30
|C.V.A.C.
N.C.J.
D.R.M.
|C. y C.J. y M. ta wordo acusa di maltrato y violencia den publico riba 2 di november 2024.
|14.30
|J.F.B.
|B. ta wordo acusa cu menaza riba 22 di juni 2024
|15.00
|N.M.G.
|G. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 15 di augustus 2024.
|15.30
|H.H.
|H. ta wordo acusa di maltrato y di a nabega di areanan unda nabegacion ta prohibi riba 29 di juli 2024.
Corte di Prome Instancia 10 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|B.N.S.C.
E.A.T.S.
R.H.M.
C.Y.T.S.
|E grupo ta wordo acusa di trafico di hende riba 25 di juni 2024.
|11.30
|T.E.M.
|M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 4 di oktober 2024.
Corte di Prome Instancia 11 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|R.R.N.B.
|B. ta wordo acusa di destruccion y maltrato den e periodo di 15 di mei 2023 y februari 2024. Ademas e ta wordo acusa di intento di maltrato cu arma na maart
|09.30
|M.A.H.P.
|H.P. ta wordo acusa di maltrato severo y maltrato cu un arma riba 15 di maart 2024.
|09.55
|J.C.G.P.
D.R.B.Q.
|G.P. y B.Q. ta wordo acusa di importacion di cocaina y marihuana riba 9 di juli 2024.
|10.45
|S.R.J.T.
|T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico mortal riba 2 di december 2024, di a huy bay y laga e victima den situacion desampara, y di a core sin rijbewijs.
|11.30
|R.R.G.C.
|G.C. ta wordo acusa di stalking den e periodo di oktober 2024 y januari 2025.
|13.30
|J.J.P.C.
|P.C. di a importa/exporta placa sin meld esaki y labamento di place riba 9 di september 2024.
|14.05
|L.d.V.
|D.V. ta wordo acusa di a stuur auto bao influencia di alcohol riba 24 di januari 2024.
|14.20
|A.L.F.
|F. ta wordo acusa di menaza cu crimen y importacion di cocaina y marihuana riba 22 di april 2025.
|15.05
|A.J.A.A.
|A. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di december 2025.
|15.35
|A.B.P.D.
|P.D. ta wordo acusa di maltrato riba 11 di december 2024.
Corte di Prome Instancia 18 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|N.J.J.A.
|A. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 10 di oktober 2024, dor di dal e varios biaha cu forza na su cara y choke, dor di cual e persona a sufri daño grave (nanishi kibra y cicatriz permanente na su cara), y di destrui su telefon.
E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha dor di dal e varios biaha cu forza na su cara.
|09.30
|H.d.l.R.M.
|D.l.R.M. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 19 di februari 2025, dor di dal e varios biaha cu forza na su cabez y curpa y ranca su cabey.
E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha, dor di dal e varios biaha cu forza na su cara y a destrui su bril.
|10.30
|G.J.S.E.
|E. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su pareha riba 20 di juni 2025, dor di pushe, a consuencia di cual e persona a cay.
|11.00
|J.R.M.M.
E.J.N.Q.
|M.M. y N.Q. ta wordo acusa di importacion y venta di cocaina y hennep den e periodo di 2 di april 2025 te 22 april 2025.
|13.30
|V.A.G.G.
|G.G. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 6 di juli 2024, dor di dal e varios biaha na su cara, barica y ribchi, a consecuencia di cual e persona a sufri daño grave (entre otro ribchi kibra).
|14.15
|D.R.T.P.
|T.P. ta wordo acusa di maltrato di su pareha entre april 2025 y 23 di juni 2025.
|14.55
|Y.J.C.P.
R.N.S.
O.Y.B.H.
|C.P. y S. y B.H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 29 di september 2024, dor di zway cu machete/feilo/cuchio y bise: “Mi ta bay mata bo, mi ta bay corta bo brazanan afo”.