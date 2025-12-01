 Posted in INCIDENTE

Esakinan lo ta e casonan cu lo ser atendi den e Sala di Corte di Prome Instancia 4, 10, 11 y 18 di december 2025

Corte di Prome Instancia 4 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 I.J.P. Pro forma. P. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a intencionalmente tuma bida di un persona riba 23 di augustus 2025, dor di los varios tiro riba dje y dal e diferente biaha na su cabez. E ta wordo acusa di, hunto cu un otro persona of otronan, posesion di un arma di candela y amunicion riba 23 di augustus 2025. E ta wordo acusa di posesion di cocaine riba e fecha menciona.

 

 

Corte di Prome Instancia 4 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 G.F.L.M. M. ta wordo acusa di a viola un persona riba 21 di juli 2024.
10.00 F.F.V. V. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor na augustus 2024.
11.30 J.B. B. ta wordo acusa di ladronicia riba 10 di juni 2025, di menaza durante e periodo di 30 di juni te prome di juli 2025 y di ladronicia riba 23 di oktober 2025.
11.50 D.J.C.C. C.C. ta wordo acusa di a stuur auto despues di uso di alcohol di 27 di juli 2025.
13.30 C.V.A.C.

N.C.J.

D.R.M.

 C. y C.J. y M. ta wordo acusa di maltrato y violencia den publico riba 2 di november 2024.
14.30 J.F.B. B. ta wordo acusa cu menaza riba 22 di juni 2024
15.00 N.M.G. G. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 15 di augustus 2024.
15.30 H.H. H. ta wordo acusa di maltrato y di a nabega di areanan unda nabegacion ta prohibi riba 29 di juli 2024.

 

Corte di Prome Instancia 10 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 B.N.S.C.

E.A.T.S.

R.H.M.

C.Y.T.S.

 E grupo ta wordo acusa di trafico di hende riba 25 di juni 2024.
11.30 T.E.M. M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 4 di oktober 2024.

 

Corte di Prome Instancia 11 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 R.R.N.B. B. ta wordo acusa di destruccion y maltrato den e periodo di 15 di mei 2023 y februari 2024. Ademas e ta wordo acusa di intento di maltrato cu arma na maart
09.30 M.A.H.P. H.P. ta wordo acusa di maltrato severo y maltrato cu un arma riba 15 di maart 2024.
09.55 J.C.G.P.

D.R.B.Q.

 G.P. y B.Q. ta wordo acusa di importacion di cocaina y marihuana riba 9 di juli 2024.
10.45 S.R.J.T. T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico mortal riba 2 di december 2024, di a huy bay y laga e victima den situacion desampara, y di a core sin rijbewijs.
11.30 R.R.G.C. G.C. ta wordo acusa di stalking den e periodo di oktober 2024 y januari 2025.
13.30 J.J.P.C. P.C. di a importa/exporta placa sin meld esaki y labamento di place riba 9 di september 2024.
14.05 L.d.V. D.V. ta wordo acusa di a stuur auto bao influencia di alcohol riba 24 di januari 2024.
14.20 A.L.F. F. ta wordo acusa di menaza cu crimen y importacion di cocaina y marihuana riba 22 di april 2025.
15.05 A.J.A.A. A. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di december 2025.
15.35 A.B.P.D. P.D. ta wordo acusa di maltrato riba 11 di december 2024.

 

Corte di Prome Instancia 18 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 N.J.J.A. A. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 10 di oktober 2024, dor di dal e varios biaha cu forza na su cara y choke, dor di cual e persona a sufri daño grave (nanishi kibra y cicatriz permanente na su cara), y di destrui su telefon.

E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha dor di dal e varios biaha cu forza na su cara.

 
09.30 H.d.l.R.M. D.l.R.M. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 19 di februari 2025, dor di dal e varios biaha cu forza na su cabez y curpa y ranca su cabey.

E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha, dor di dal e varios biaha cu forza na su cara y a destrui su bril.

 
10.30 G.J.S.E. E. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su pareha riba 20 di juni 2025, dor di pushe, a consuencia di cual e persona a cay.
11.00 J.R.M.M.

E.J.N.Q.

 M.M. y N.Q. ta wordo acusa di importacion y venta di cocaina y hennep den e periodo di 2 di april 2025 te 22 april 2025.
13.30 V.A.G.G. G.G. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 6 di juli 2024, dor di dal e varios biaha na su cara, barica y ribchi, a consecuencia di cual e persona a sufri daño grave (entre otro ribchi kibra).

 
14.15 D.R.T.P. T.P. ta wordo acusa di maltrato di su pareha entre april 2025 y 23 di juni 2025.
14.55 Y.J.C.P.

R.N.S.

O.Y.B.H.

 C.P. y S. y B.H. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 29 di september 2024, dor di zway cu machete/feilo/cuchio y bise: “Mi ta bay mata bo, mi ta bay corta bo brazanan afo”.

