Un reconocimento unico pa atletanan local cu a yega Weganan Olimpico

Atletanan Olimpico di Aruba ta ricibi nan pin y certificado oficial “OLY”
Diaberna anochi durante e magno evento “Premio Excelencia den Deporte 2024”, unda a celebra y premia atletanan cu a destaca den aña 2024, a tene un momento special pa nos atletanan Olimpico. Durante e evento, a tene un momento dedica na otorga un reconocemento special pa atletanan cu a participa na Weganan Olimpico. Como reconocemento special, cada un a ricibi un certificado y un pin cu tin “OLY” riba dje, cu ta un titulo post-nominal international mescos cu PhD, MSc, Bsc. etc cu atletanan Olimpicp por usa tras di nan nomber pa duna nan e reconocemento di añanan di trabou duro den nan deporte y e aporte na e balornan olimpico.
E “OLY” pin y certificado ta wordo otorga door di “World Olympians Association” (WOA), un Organisacion mundial cu ta enfoca riba empodera “Olympians” durante y despues di nan carera deportivo y ta traha di cerca cu Comite Olimpico Internacional (IOC) den servicio di tur atleta Olimpico. E Asociacion Arubano di Atletanan Olimpico (AAAO) ta e organisacion local di atletanan Olimpico cu ta maneha e comunicacion cu WOA pa asina por haci esaki posibel.
Atletanan Olimpico cu a ricibi nan reconocemento e aña aki:
Ethan Westera – Paris2024
Shanayah Howell – Paris2024
Chloë Farro – Paris 2024
Elliot Loonstra – Weganan Paralimpico Paris2024
Mikel Schreuders – Rio2016, Tokyo2020 y Paris2024
Aki por mira e atletanan of un representante cu a ricibi e reconocemento. Comite Olimpico Arubano ta felicita e atletanan Olimpico cu a ricibi nan reconocemento. Once an Olympian always an Olympian! #TEAMARU