SER legt Sportfonds Curaçao onder de loep

WILLEMSTAD, 1 december 2025 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag een advies uitgebracht

aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) Sithree ‘Cey’ van Heydoorn over het

concept-landsbesluit over het Sportfonds Curaçao. Met dit landsbesluit wil de regering vastleggen hoe publieke

middelen voor sport worden verzameld, verdeeld en verantwoord. Het fonds moet sport – van wijkveld tot

topsport – structureel ondersteunen en beleid versterken op het gebied van gezondheid, sociale samenhang en

talentontwikkeling. De regeling werkt onder meer de doelstellingen van het fonds, de voorwaarden voor

aanvragen en de regels voor beoordeling en verantwoording uit.

De SER bekijkt het voorstel langs drie lijnen: juridisch (past het binnen de Landsverordening Sportfonds (P.B.

2021, no. 120) en het bestaande regelgevingskader), financieel en risicogericht (herkomst van de middelen,

meerjarige houdbaarheid, risico’s van oppotten en dubbelfinanciering) en sociaaleconomisch (bijdrage van sport

aan gezondheid, participatie en productiviteit). In zijn advies laat de SER in het midden of het Sportfonds precies

zo moet worden vormgegeven als nu is voorgesteld, maar formuleert de raad de kernvragen over legaliteit,

financiële houdbaarheid en maatschappelijke meerwaarde die de regering bij de verdere besluitvorming moet

beantwoorden.