Reflexión Diamars 2 December 2025.

Awe nos ta sigi cu nos danki na nos bon Dios.
Nos kier musta nos danki pa cada día regala pa nos biba contento den unión vu nos familiares.
Mi ta kere tur di nos ta conciente cu nos bida ta fia y un dia pa otro nos por wordu jama pa presenta pa duna cuenta.
Nos mester purba biba humilde y den bon paz cu tur hende.
Busca trankilidad y cumpli cu leynan di nos Creador.
Nos como hende grandi mester papia cu nos hobennan y guia nan pa nan tambe logra e porta di cielo.
Tin hopi cos ta fuera di nos alcance, pero por resolve nan toch.
Semper papia cu nos bon Dios y keremi e ta skucha nos tambe.
Imaginabo, nos ta bin na mundo por medio di nos mama.
E ta cuida nos te na grandi pa ora nos ta adulto nos pos dicidi nos destino.
No ta tur tin e mesun suerte den cara di Sen̈or.