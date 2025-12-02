Diamars mainta a drenta informe di un accidente na Mahuma unda un truck lastrando un baki di tairanan usa y un a cay for di esaki y a bay dal e auto su tras causa daño na e auto, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda un taira a cay for di e e trekker lastrando e baki di tairanan usa. Esaki a cay y causa destruccion minimo na e auto su tras y afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Taira a bay cay for di container lastrando baki taira usa y a bay dal e auto su tras!
