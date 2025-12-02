Atendencia halto den tur bario 204 HABITANTE A ATENDE E REUNIONAN DI POLIS DEN BO BARIO PARIBA DI BRUG

San Nicolas, ARUBA: Den e ultimo tres lunanan cu a pasa Polis di Bario di Districto di San Nicolas a tene

diferente reunion den diferente bario pariba di brug.

A cuminsa na San Nicolaas dia 10 di september 2025 sigui pa Savaneta dia 22 oktober 2025 y a termina na Pos

Chikito dia 12 november 2025. E team di bario a pasa tur bario parti panfleta pa asina invita e bario pa asisti na

e reunion di bario.

Den total di 204 habitante a atende e reunion y a trece diferente tips, sugerencia- y preocupacionnan cu ta

sosode den e barionan pariba di brug.

Locual a resalta durante e reunion di bario tabata entre otro;

Molester di auto y brommer cu ta core duro, haci desordo (overlast) cu mufler kibra,

cacho cu ta cana los y ta bira molester,

sushi cu ta wordo tira den bario,

matanan of yerba cu ta crece band’i caminda,

falta di ilumincacion,

Casnan bandona cu ta wordo ocupa pa adicto ambulante,

Musica duro cu ta sali for di establecimento,

Hopi peticion pa verkeersplateau (polis drumi)

cacho cu ta mata cabrito y carne di cunukeronan,

Persona cu ta haci desordo pafor di establecimento,

tambe personan cu ta mentalmente instabil.

Esakian tabata un di e puntonan cu mas a resalta na tur e reunion di bario di parti e habitante. E habitantenan cu

a asisti na e reunion di contacto a keda hopi contento cu ta organisa reunion pa scucha habitantenan y ta pidi pa

esaki sosode mas frecuente.

Tambe e departamento di F.C.C.A., D.I.P. Y B.C.I. (Bureau City Inspector) tabata presente pa contesta

pregunta y preocupacionna, Scol pa Polis tambe a forma parti di e anochinan informativo pa esnan presente cu

tabata kier informacion pa solicita pa polis.

Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Polis di Bario San Nicolaas ta gradici tur cu a presenta na e anochinan

informativo y como tambe e departamentonan encuestion.