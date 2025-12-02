Santa Cruz, ARUBA: Recientemente Unidad Motorisa di Cuerpo Policial Aruba a haya bishita di coleganan di
Cuerpo Policial Corsou (KPC).
Esaki ta den cuadro pa forma y specialisa e team nobo di Unidad Motorisa di Corsou.
Polis di Aruba a organisa algun dia di curso di informacion, proceduranan, entrenamento operacion,
mantenimento pa coleganan di Corsou.
Despues di esaki a haci varios ehercisio practico di tanto coremento di e brommer tambe coremento policial
specialisa di e brommer.
Na final e coleganan di Corsou a pasa serca altocomisario Ramon Arnhem na unda a gradicie pa e oportunidad
di por a haya e guia di Unidad Motorisa di Aruba.
Cuerpo Policial Aruba ta keda traha hunto cu nos islana ruman pa asina estrecha e lasonan y union den e
Cuerponan Caribense.
1 thought on “Brindando conocimento pa yuda nos isla ruman MOTOR UNIT DI ARUBA ENTRENANDO POLIS DI CORSOU”
Super, e ehercicio hunto ta hopi bon.
Remarca: un brommer ta te 50 cc (pues cu un motor hopi chikito (mira riba internet), ariba 50 cc e vehiculo ta yama MOTOR!!!!