organisacion hudicial di Reino tabata na Aruba ARUBA TABATA E CENTRO DI ATENCION PA WAR ROOM 2.0

Santa Cruz, ARUBA: Den e siman di 10 november te cu 14 november 2025 a traha hunto cu specialistanan di
informacion, analista y recherchenan di diferente islanan den Caribe y Hulanda pa loke ta e combatimento di
criminalidad cu arma di candela. E team specialisa aki ta hiba e nomber di “War Room” edicion 2.0.
Den e siman intensivo a pone enfasis riba analisis di a patronchi interinsular den transporte, negoshi , posicion y
uzo di arma di candela.
War Room 2.0 a conta cu participacion di diferente organisacion Hudicial riba nivel halto den Reino Hulandes
manera; E cinco Cuerpo Policial den Reino Hulandes (KPA, KPC, KPCN, KPSM, POLITIE) , RST
(recherchesamenwerkingsteam), Koninklijke Marechaussee y Kustwacht Caribisch Gebied. Personal di
Ministerio Publico tambe a forma parti di e team grandi aki.
Na VNO tabata e conferencia y su excelencia Minister di Husticia dr. sr.Arthur Dowers hunto cu altocomisario
sr. Ramon Arnhem a hiba palabra.
E War Room 2.0 ta ilustra con e colaboracion di diferente isla y Pais ta percura pa no keda den palabracion pero
ta actua y ta haci trabao di esaki pa asina combati e criminalidad pa cu uzo di arma di candela den henter Reino
Hulandes.
Pa otro aña ta trahando caba riba e edicion nobo hunto cu Caricom Impacs pa expande e colaboracion regional.