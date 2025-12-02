Ultimo Dia di Calidad pa 2025 na HOH interactivo cu hopi informacion nobo

Recientemente team di calidad y siguridad di Horacio Oduber Hospital (HOH) a tene e ultimo “Kwaliteitsdag” pa su empleadonan. Banda di salvaguardia e calidad, e departamento aki t’ey pa yuda tur colega pa continuamente mehora aspectonan di calidad den cuido medico y servicio pa medio di training, curso, seminario of haciendo uzo di un of otro “tool. Pa aña 2025 a organisa un total di cuater ‘kwaliteitsdag’ cu meta pa atrae tur trahado di HOH, sin importa funcion, pa siña y intercambia cu otro aspectonan cu por trece mehoracion den calidad di cuido, crea mas conscientisacion y pa siña di otro. E ultimo ‘kwaliteitsdag’ a cay riba dia mundial di calidad pues un dia perfecto pa clausura e aña 2025.
Gillian Jie, Manager Kwaliteit en Veiligheid, a bisa cu e “dianan di calidad” di e aña aki tabata enfoca riba crecemento, colaboracion y conscientisacion, tur cu e meta di hisa calidad y siguridad na HOH. Semper tin erornan humano pero loke ta importante ta pa comparti sin miedo y asina por bay na e origen y busca solucionnan manera mehoracion di e sistema, of cambio of mehoracion den e procesonan y protocolnan. HOH ta traha continuamente pa fortalece e fundeshi di cuido a traves di programanan di calidad importante manera e Joint Commission International Accreditation Program (JCI) y e transicion pe sistema nobo di e dossier electronico di pashent cu ta carga e nomber HiX.
Durante e di cuater edicion a conta cu diferente presentacion, entre otro tocante situacionnan di calamidad cu ta crea oportunidad pa mehoracion, trainingnan nobo cu HOH-Academy ta ofrece y tambe un sesion interactivo di un caso real. Alabes a presenta medidanan di mehoracion basa riba reportenan interno haci pa empleado. Di e forma aki hunto coleganan ta siña y crece pa crea un cultura di calidad fuerte cu ta permiti un y tur duna un cuido cada bes miho y mas sigur.
Yuri Casseres, miembro di Hunta di Directiva HOH, a expresa cu e “kwaliteitsdag” ta importante pasobra calidad ta un di e pilarnan di hospital. “Calidad ta hunga un rol fundamental den e cuido di cada pashent pasobra cada pashent ta central. Tur hende cu ta traha rond di e pashent mester tin calidad como prioridad. Ela indica cu ta esencial pa duna atencion y tempo pa dedica na e topico aki pa continuamente trece mehoracion den calidad y siguridad den HOH.”
Finalmente Gillian Jie a gradici su team pa nan trabou duro, paso sin nan compromiso y dedicacion, e cuater dianan di calidad pa coleganan di HOH no lo tabata posibel na 2025. Ela gradici tambe e directiva di HOH, cu a sostene e iniciativa aki y ta haci posibel pa e empleadonan por tuma e tempo cuater biaha pa aña pa hunto scucha, reflexiona y construi e cultura cu ta haci HOH cada dia mas fuerte pa bienester di henter comunidad.