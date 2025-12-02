Informe oficial di e boto cu 5 venezolano ilegal cu a yega Aruba cu basta droga!

Den ora nan di diabierna marduga di 28 di november, Centro Maritimo Operacional di Wardacosta a tuma nota di un boto sospechoso nabegando den direccion di Aruba.

Inmediatamente a tuma contacto cu personal di Steunpunt Aruba cu a sali cu rapidez riba un Metal Shark pa analisa e situacion. Simultaneamente tambe a alerta personal di e avion Dash-8 pa duna asistencia den combinacion cu un patruya di Wardacosta riba tera. Personal di KPA tambe a ser notifica di e caso pa asina tambe sali den direccion nort oost di Aruba.

E avion di Wardacosta a logra di localisa e boto den bisindario di Playa Tortuga y inmediatamente a alerta personal riba tera y tambe riba lama. Den colaboracion cu miembro nan di Polis, Wardacosta a logra di detene un total di 5 hende homber. Den nan tabata tin 1 Colombiano y 4 Venezolano.

Tambe a confisca un cantidad grandi di droga cu a ser destrui.