Reflexión Diaranson 3 December 2025.

Awe ta cuminsa fielmente na gradici nos bon Dios cu ta nos Creador.
Temporada di Advent a cuminsa y nos mester prepara nos curason pa binida di Hesus.
Tempo di Pasco ta temporada di hasi oración y obra di caridad.
Pasco ta paz.
Hasi bon cu bo ruman, bo bisinja.
Ken cu ta cu ta rabia mester hasi bon cu otro bek.
Hopi ta e organisacionnan cu ta inicia accion caricativo, esey ta pa yuda esnan di menos recurso.
Mane mi a skucha un locutora bisa cu hopi hoben ta bai scol sin un pida pan.
Tin varios ciudadano ta hiba cuminda pa e parti di pueblo cu ta lastra den cayanan tur anochi.
Instancianan social cu recaudacion pa juda esnan di menos recurso.
Hasta nos ta corda un Fundación cu su miembronan tabata bai drecha y hasi mantencion na cierto cas pa juda e habitantenan cu ta biba den e cas den mal condicion.