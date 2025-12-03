 Posted in INCIDENTE

Cobramento di Boet ta sigui on, bo debe bay pag’e, pa bo no pasa Pasco y Aña Nobo tras di trali na Santo di Patia

08:10  December 3, 2025  Leave a comment

Den e dianan aki por mira oficialnan di Cuerpo Especial Arubano pasando rond Aruba buscando esnan cu ainda no a paga nan boet pa asina cobra nan of hibanan na Santo di Patia pa sinta nan castigo pa un of otro boet pendiente.

