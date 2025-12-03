Den e dianan aki por mira oficialnan di Cuerpo Especial Arubano pasando rond Aruba buscando esnan cu ainda no a paga nan boet pa asina cobra nan of hibanan na Santo di Patia pa sinta nan castigo pa un of otro boet pendiente.
Cobramento di Boet ta sigui on, bo debe bay pag’e, pa bo no pasa Pasco y Aña Nobo tras di trali na Santo di Patia
