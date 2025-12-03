LAMENTABEL: DECEMBER TA HABRI NOS CU E DI 9 ACCIDENTE FATAL DEN TRAFICO

Dialuna 1 december 2025 den oranan di merdia, central di polis ta wordo notifica cu un auto lo a alcansa un peaton na Pastoor Hendrikstraat na San Nicolas. Central di Polis ta despacha Polisnan di San Nicolas y ambulance.
Na yegada di e prome patruya ta bin encontra cu un hende homber riba caminda y su situacion tabata mustra hopi critico.
Ambulance a yega na e sitio y ta stabilisa e victima y bay cune cu maximo urgencia pa hospital y na unda a percura pa cera e crusadanan importante cu diferente patruya pa asina por yega lihe y sigur Hospital.
Specialiasta di trafico y polis technico a presenta na e sitio pa haci nan investigacion. Departamento di Slachtofferhulp tambe a wordo informa pa asina brinda asistencia na famia di e victima
Diamars anochi ta drenta informacion lamentabel cu pa 11:45 pm e victima di e accidente a fayece.
Ta trata di e e victima Vincent Antonio Rohan naci dia 12 september 1948 (77 aña) na Aruba.
E victima ta bira e di 9 morto den trafico pa aña 2025.
Cuerpo Policial y awe24.com ta manda palabra di condolencia na e famia di e fayecido.
Alabes Cuerpo Policial kier recorda cu ta ultimo luna di aña y pa ban trankilo den trafico, baha velocidad, cumpli cu reglanan y PAGA BON ATENCION den trafico.