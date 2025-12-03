Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente na Savaneta. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Van no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di e auto su dilanti. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Afortunadamente ningun persona a resulta herida.
Chauffeur di van no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na Savaneta
