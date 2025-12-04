Reflexión Diahuebs 4 December 2025.

Nos ta lanta mainta tempran pa ricibi nos bendicion y paz.
Tambe pa gradici nos bon Dios pa tur dia di nos bida, y tambe pa tur cos bunita cu e ta y lo sigi duna nos.
Isaias 25,9 b. Ta bisa : Awor nos por canta yen di alegria, pasobra El a trese salbacion pa nos.
Aki ta bon pa para keto y corda y reflexiona cu ta Hesus nan kier meen, yui di Dios cu a bin na mundo y a wordo humilja, maltrata y a muri na cruz pa salba mundo di pika !!
Ainda tin hopi cu ta conciente di e sufrimento di Hesus y tambe su mama Maria cu a yora masha hopi mes.
Hende ta lubida lihe y no ta conciente di pasion di Cristo.
Awo ta temporada di paz y amor.
Temporada di buska oracion y hasi bondad pa prepara pa e fiesta di mas grandi cu por tin.
Esta e binimento di yui di Dios.
El a trese salbacion pa nos !
Nos ta ripiti tur ora den oracionnan Salmo 23,1
Sen̈or ta mi wardador mi’n tin falta di nada.
Nos ta hopi contento despues di usa e Salmo aki.
Aki nos ta reconoce y duna Sen̈or tur Honor y Gloria.
Nos por observa ki ora cu ta, cu nos bon Dios y Salbador semper ta fiel na su promesanan.
Aserca Sen̈or y papia cune sin miedo.
Busca paz pa bo curason.