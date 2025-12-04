Remetido: Un carta interesante pa Sinterklaas di un mucha humilde!

Sinterklaas, bon dia ata aki mi carta pa bo Sint, mi a pone yerba y awa pa bo cabay cu tin cu pasa na tur cas na Aruba. Mi sa cu bo trabao ta hopi duro, pero asina mes den tur bo drukte mi ta pidibo lo siguiente. Mi tabata y ta bon mucha, mi a comporta mi mes hopi bon y mi a haci mi best na school y ta yuda mi mama y mi tata cu tur tareanan cu mester haci na cas. Ya cu mi a haci hopi bon mucha mi kier a pidibo nada pa ami mes pero si pa nos comunidad en general. Mas amor y amistad, pas y trankilidad. No na guerra y cura tur e enfermonan, yuda e chollernan cura di e vicio y tambe e alcoholiconan. Yuda esnan cu no tin cuminda pa come tur dia y percura nan logra sali dilanti. Mi lo conforma si pabo por tin pa mi mes cu un autico chikito. Danki pa a lesa mi carta.
Ps. Sorry cu mi a pone mi tata su sapato pasobra mi tin berguensa pa pone mi keds cu tin un buraco dilanti di dje ya cu ainda mi no tin otro.