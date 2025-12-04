One Happy Island Lions Club ta invita comunidad: CONTRIBUI CU NOS PROYECTO DI TAYO RIBA MESA – Edicion X-Mas Por haci donacion di cuminda seco, producto higienico, personal y regalo pan so muchanan

Un biaha mas e Leonnan di One Happy Island Lions Club ta organisae coleccion di productonan alimenticio, higienico y personal pa yudafamianan den necesidad. Nos ta invita comunidad di Aruba pa yudanos colecta comestibel y donacionnan pa famianan cu tin menos recurso durante e temporada di fiesta.

Esaki coleccion lo tuma luga diasabra dia 6 di december y diasabradia 13 di december for di 10:00 AM – 1:00 PM. Pasa na Centro Kibrahacha na Piedra Plat y haci bo donacion.

Bo por duna:

– Cuminda seco / comestibel (aros, hariña, cumidanan den bleki, bleki sopi, cereal, pasta, lechi, buscuchi, juice……etc)

– Producto personal & higienico (deodorante, shampo, habon, pasta di djente, q-tipos…..etc)

– Productonan basico pa hogar (desinfectante, toilet paper, detergente, productopa lava tayo…ect)

– Regalonan pa muchanan

– Cualkier otro tipo di apoyo pa famianan

E meta di e proyecto aki ta pa yuda combati hamber durante e dianandi fiesta, cu e donacionnan ricibi lo prepara macuto di cuminda pafamianan cu ta pasa den situacion dificil. Bo donacion ta yega directo na un mesa di un famia cu tin mester. Un invitacion na comunidad y comercio pa forma parti di e gesto di bondad aki, cada acto ta yudacambia un bida di un famia den necesidad.

Pa mas informacion por bishita nos pagina di Facebook pa masinformacion: Aruba One Happy Island Lions Club.

Tambe tin e oportunidad pa cumpra e rifa di Harley Davidson.