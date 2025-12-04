Posted in INCIDENTE Durante trabaonan banda di caminda a kibra un tubo di awa bao tera na Dakota. 12:13 December 4, 2025 Leave a comment Diahuebs mainta durante trabaonan di un t cobamento banda di caminda na Dakota un di e trahadonan a dal un piek riba un tubo di awa y esaki a cuminsa spuit. Mesora a yama W.E.B. pa bin atende e cu e problema di awa aki. Related Articles Camara di seguridad a capta accidente cu hende herida banda di Bloemond Supermarket Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 20 maart 2025 Chauffeur a dal cura di su bisiña basha abao y a bandona e sitio Ladron a horta basta placa for di cartera di un turista na Saliña Cerca