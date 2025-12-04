A elabora riba diferente aspecto cu ta importante pa tur atleta di cualkier edad Carlos Santiago OLY a comparti hopi conocemento di e plataforma “Athlete365”

Algun siman atras “Aruba Athletes’ Commission” (AAC) a organisa e prome “Athletes’ Forum” na Aruba unda a conta cu un gran presencia di atletanan di hopi diferente deporte. Como esaki tabata e prome foro grandi cu a ser organisa door di Comite Olimpico Arubano (COA) y AAC, a percura pa invita un persona special pa asina por comparti un gran cantidad di informacion y contenido cu sigur tin su balor agrega pa tur atleta presente.
Como invitado special pa e foro aki a invita Carlos Santiago OLY, un atleta Olimpico di Judo (Sydney2000) cu awo ta educador di e plataforma “Athlete365” , ademas di ta forma parti di Comite Olimpico di Puerto Rico como miembro ehecutivo y ta miembro di e comision di atleta di PANAMSPORTS y Comite Olimpico Internacional IOC). Carlos a prepara varios tayer pa e foro di atleta, entre otro e derechonan di atleta, “Public Speaking” y e plataforma “Athlete365”.
Carlos a percura pa organisa e tayernan den un manera hopi interactivo y dinamico, unda a mira un nivel di participacion hopi halto di tur presente. Banda di esaki, a mira gran interesa di e hobennan pa cu e topiconan como a haci varios pregunta pa asina miho comprende e temanan cu a ser presenta. Finalmente, Carlos a participa den e sesion cu e atletanan Olimpico, compartiendo asina nan experiencia como atleta y nan bida despues di nan atleta. COA y AAC ta gradici Carlos pa su tremendo presentacionnan y di a comparti tur su conocemento cu nos comunidad deportivo. #TEAMARU