Aruba Airport Authority a organisa un ‘townhall meeting’ pa informa e comunidad di aeropuerto tocante e cambionan binidero   [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad– Aruba Airport Authority N.V. (AUA) a organisa cu exito dos townhall meeting pa informa e comunidad di aeropuerto tocante e cambionan importante cu lo sosode pronto na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix como parti di e proyecto Gateway 2030. E sesionnan, cu a tuma luga den e US Check In Hall bieu for di 9:00 di mainta te cu 6:00 di atardi, a trece hunto diferente partner cu ta opera riba un base diario na aeropuerto pa asina por haya un splicacion detaya riba e fasenan actual y proximo di construccion como parti di e proyecto Gateway 2030.
E Townhall Meeting a provee un plataforma pa un comunicacion transparente, garantisando cu ta mantene tur partner alinea mientras cu AUA ta avansa den e fasenan clave di su transformacion. Esnan presente a haya un actualisacion riba e progreso di e proyecto Gateway 2030 y kico e siguiente lunanan lo nifica pa e operacionnan diario di aeropuerto. E sesion a duna un bista riba e cambionan di e facilidad y proceso binidero, e motibo tras di e aceleracion di e liña di tempo di e proyecto, impactonan operativo premira, e fasenan cu ta andando y esunnan den futuro, como tambe e logronan di e proyecto.
AUA ta enfatisa e importancia di colaboracion y partnership durante henter e periodo di transicion, demostrando cu e comunidad di aeropuerto ta hunga un rol esencial den sostene un implementacion suave y eficiente di e cambionan.
“E Townhall Meeting aki ta refleha e compromiso di AUA pa mantene un comunicacion habri y transparente”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na AAA, a expresa. Brown a continua bisando: “Mientras nos ta implementa mehoracionnan importante pa eleva e experiencia di aeropuerto, ta esencial pa nos comunidad keda informa, comprometi y involucra.”
E iniciativanan aki di modernisacion ta sostene AUA su mision a largo plaso pa mehora e eficiencia operacional, engrandece e experiencia di pasahero y fortifica e posicion di Aruba como un gateway regional lider. AUA ta gradici tur su partnernan pa nan pasenshi y sosten continuo mientras cu aeropuerto ta avansa door di e transformacion importante aki, reafirmando su compromiso cu innovacion, servicio y un experiencia di pasahero eleva.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Fecha: 4 di Decemer, 2025
Aruba Airport Authority Hosts Townhall Meeting to Update Airport Community on Upcoming Changes
Oranjestad, Aruba – December 2, 2025 — Aruba Airport Authority N.V. (AUA) hosted two Townhall Sessions to inform members of the airport community about significant upcoming changes at Aruba’s Queen Beatrix International Airport as part of the Gateway 2030 program. The sessions, held at the former U.S. Check-In Hall at 9:00 AM and 6:00 PM, brought together various airport partners that operate on a daily basis at the airport for a detailed explanation of the current and upcoming phases of construction as part of the Gateway 2030 program.
The Townhall Meeting provided a platform for transparent communication, ensuring all partners remain aligned as AUA advances through key phases of its transformation. Attendees received an update on the progress of the Gateway 2030 project and what the upcoming months will mean for airport operations. The session covered an overview of upcoming facility and process changes, the reasons for the faster project timeline, expected operational impacts, the phases currently underway and those still to come, as well as the overall project milestones.
AUA emphasized the importance of partnership and collaboration throughout the transition period, noting that the airport community plays a vital role in supporting a smooth and efficient implementation of changes.
“This Townhall reflects AUA’s commitment to open communication and transparency,” said Barbara Brown, Chief Reveue Development & Communicatins Officer at AUA. “As we implement important improvements to elevate the airport experience, it is essential that our community remains informed, engaged, and involved.”
These modernization initiatives support AUA’s long-term mission to improve operational efficiency, enhance the passenger experience, and strengthen Aruba’s position as a leading regional gateway. AUA thanks all its partners for their continued patience and support as the airport moves through this important transformation, reaffirming its commitment to innovation, service, and an elevated passenger experience.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Date: 4 December, 2025
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba organiza una reunión pública para informar a la comunidad aeroportuaria sobre los próximos cambios
Oranjestad, Aruba – Diciembre 2, 2025 — La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AUA) organizó dos sesiones públicas para informar a la comunidad aeroportuaria sobre los importantes cambios que se avecinan en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de Aruba, como parte del programa Gateway 2030. Las sesiones, celebradas en la antigua sala de Check-In de EE. UU. a las 9:00 a. m. y a las 6:00 p. m., reunieron a diversos socios aeroportuarios que operan a diario en el aeropuerto para una explicación detallada de las fases de construcción actuales y futuras del programa Gateway 2030.
La reunión publica proporcionó una plataforma para una comunicación transparente, garantizando que todos los socios sigan alineados a medida que AUA avanza en las fases clave de su transformación. Los asistentes recibieron información actualizada sobre el progreso del proyecto Gateway 2030 y lo que significarán los próximos meses para las operaciones del aeropuerto. La sesión abarcó una visión general de los próximos cambios en las instalaciones y los procesos, las razones del acelerado calendario del proyecto, los impactos operativos previstos, las fases actualmente en curso y las que aún están por venir, así como los hitos generales del proyecto.
La AUA destacó la importancia de la colaboración y la cooperación durante todo el período de transición, señalando que la comunidad aeroportuaria desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar una implementación fluida y eficiente de los cambios.
“Esta reunion abierta refleja el compromiso de la AUA con la comunicación abierta y la transparencia”. dijo Barbara Brown, directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones de la AUA.. “A medida que implementamos importantes mejoras para elevar la experiencia aeroportuaria, es esencial que nuestra comunidad se mantenga informada, comprometida e involucrada.”
Estas iniciativas de modernización respaldan la misión a largo plazo de AUA de mejorar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la posición de Aruba como puerta de entrada regional líder. AUA agradece a todos sus socios por su continua paciencia y apoyo mientras el aeropuerto atraviesa esta importante transformación, reafirmando su compromiso con la innovación, el servicio y una experiencia mejorada para los pasajeros.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Fecha: 4 de diciembre de 2025