Reflexión Diabierna 5 December 2025.

Awe ta fin di siman nobo di December 2025.
Nos ta cuminsa cu tur respet na gradici nos bon Dios.
Nos kier habri nos dia cu un bon desayuno y un bon kopi koffie.
Después nos ta hasi un check up di material cu mester pa cumplí exitosamente cu nos deber.
Casa ciudadano logra hasi su encargo asina exitoso lo ta un plaser pa nos pais.
Evangelio ta papia di kende lo por drenta reino di Dios y kende no lo drenta.
Un cu ta resa na misa tur Diadomingo y ta hasi manera e ta un santo podise lo no mira porta di reino pasobra e no a cumpli cu boluntad di Señor