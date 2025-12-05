TORNEO TEAM SNOR “NOS CU NOS” DIADOMINGO AWOR!

Calabas/Kudawecha – Diadomingo awor, 7 di december, cuminsando pa 1 or di merdia, lo tin e prome dje clasico torneonan “NOS CU NOS” di fin di aña aya n’e palacio di pega piedra, e tan fama Domino Square Garden situa net n’e grens entre Kudawecha y Calabas. E biaha aki lo ta un evento organisa pa Team Snor, e ekipo cu mas victoria den 2025, lidera p’e flamante “Snor” Perez. Manera ta di custumber, lo ta bay tin e clasico wisselbeker den wega, cual aña pasa a ser gana door di Lee Thompson y Ronny Gomez. Pregunta lo ta claro si nan lo logra prolonga nan triunfo di aña pasa of lo bin nomber nobo riba e trofeo.

Segun tin entendi, diadomingo awor no lo bay tin solamente e torneo “NOS CU NOS” di Team Snor, pero alabes lo haci uzo dje oportunidad pa celebra varios evento. Entre integrantenan di Team Snor lo celebra tambe un “pakjesmiddag” cu Sinterklaas; tambe hacimento di aña di un hungado dje ekipo; cumpleaños di e capitan dje team tambe, y “last but not least” lo celebra tambe e 40 aniversario di Nelson “Snor” Perez den sector hotelero. “All in all”, lo ta bay ta un merdia yen di celebracion, alegria, y harmonia pa cu e dianan di fiesta binidero.

Manera di custumber, pueblo en general y fanaticonan di Team Snor ta mas cu bon bini pa bin apoya nan hungadonan faborito. Entrada lo ta completamente gratis y durante celebracion y pauze e pasapalonan lo ta totalmente por nada “a pedir de boca”. Shonnan, diadomingo awor, 7 di december, cuminsando pa 1 or di merdia, e clasico torneo “NOS CU NOS” di Team Snor! Yega!