Dama recien opera a bira malo despues di un impacto ora un otro auto a bay parkeer

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Wing Tung na Rudolf Arendsstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta traya di un accidente unda un Hyundai Matrix a bay parkeer pero e espacio tabata hopi chikito y a bay dal e Honda Fit para eynan den cual tabata tin un dama recien opera sinta den dje. Debi na e minimo impacto a afecta e dama recien opera. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama recien opera.