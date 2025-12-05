Decision den caso di ontneming contra spiritonan den caso Flamingo

Corte den Prome Instancia a yega na un decision e siman aki den e caso di ontneming contra dos sospechoso cu anteriormente, den e investigacion Flamingo, a wordo condena pa estafa como ‘ambtenaarnan spirito’.

Ministerio Publico a exigi pa nan paga back e salario cu nan a gana estafando Pais Aruba.

Hues a otorga e peticion di ontneming. El a determina cu e sospechoso L.B.P. mester paga un suma di Afl. 122.644,32 na Pais Aruba y e sospechoso G.L.T. un suma di Afl. 82.371,39.

Ministerio Publico ta traha duro riba kita capital criminal, pasobra niun hende no mag di saca ningun benificio di crimen.

Beslissing in ontnemingszaak tegen spookambtenaren in Flamingo

Het gerecht in eerste aanleg heeft afgelopen dinsdag een beslissing genomen in de ontnemingszaak tegen twee verdachten die eerder in het onderzoek, genaamd Flamingo, als ‘spookambtenaren’ waren veroordeeld wegens oplichting. Het openbaar ministerie heeft gevorderd dat zij het salaris, dat zij door die oplichting van het Land Aruba hadden verkregen, terug moeten betalen.

De rechter heeft de ontnemingsvordering toegewezen en bepaald dat de verdachte L.B.P. een bedrag van Afl. 122.644,32 moet betalen aan het Land. De verdachte G.L.T. dient een bedrag van Afl. 82.371,39 terug te betalen.

Het openbaar ministerie zet in op het afpakken van crimineel vermogen omdat misdaad niet mag lonen.