Departamento di Relacionnan Exterior ta adverti pa no biaha of nabega pa Venezuela

ORANJESTAD: Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes regularmente ta update su conseho di

biahe pa Venezuela. Den e cuadro aki Departamento di Relacionnan Exterior di Aruba ta conseha pa tene

cuenta cu e conseho di biahe aki, no biaha pa Venezuela y kier subraya pa evita e awanan teritorial

Venezolano. E tensionan geopolitico ta sigui aumenta y ta intensifica e riesgonan di seguridad den

cercania di e costanan Venezolano y den lama Caribe.

E situacion na Venezuela ta sumamente impredecibel y tenso. Autoridadnan Venezolano por declara un

estado di emergencia na cualkier momento, cual lo por conduci na ceramento inmediato di fronteranan.

Espacio aereo riba teritorio Venezolano na e momentonan aki ta practicamente cera. Tene cuenta cu

mayoria di buelonan a wordo cancela caba. Ademas internet y comunicacion mobiel por wordo stroba

severamente. Stranheronan, incluyendo ciudadanonan Hulandes, por core un riesgo halto den caso di un

incidente. Actualmente tin incidentenan tumando lugar incluyendo arestonan riba lama y embahada

Hulandes lamentablemente no por brinda asistencia den un situacion semehante.

Conseho di biahe for di Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino ta keda:

Sea cual sea bo situacion NO biaha pa Venezuela.

Ministerio di Asuntunan Exterior di Reino ta conseha firmemente na tur persona cu ta nabega pa evita

e siguiente areanan maritimo:

• Awa teritorial di Venezuela;

• E zona pafo cu ta directo pega na e awanan teritorial;

• Zona Economico Exclusivo di Venezuela, unda ta estrictamente prohibi pa nabega sin permiso

explicito di autoridad Venezolano;

• E awanan nort di e region di Esequibo di Guyana, un area disputa pa Venezuela.

Si bo ta encontra bo mes na Venezuela na e momentonan aki:

• Sali for di e pais si por haci esaki di un forma sigur.

• Controla cu bo ta registra na e Servicio di Informacion di Ministerio di Asuntonan Exterior pa bo

keda informa di e desaroyonan actual via e siguiente link:

https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ .

Departamento di Relacionnan Exterior ta conseha firmemente tur persona cu tin pensa pa biaha pa

Venezuela pa no haci esaki y pa sigui e conseho di biahe pa Venezuela via di e website di Ministerio di

Asuntonan Exterior di Reino: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/venezuela