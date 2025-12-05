Departamento di Relacionnan Exterior ta adverti pa no biaha of nabega pa Venezuela

ORANJESTAD: Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes regularmente ta update su conseho di
biahe pa Venezuela. Den e cuadro aki Departamento di Relacionnan Exterior di Aruba ta conseha pa tene
cuenta cu e conseho di biahe aki, no biaha pa Venezuela y kier subraya pa evita e awanan teritorial
Venezolano. E tensionan geopolitico ta sigui aumenta y ta intensifica e riesgonan di seguridad den
cercania di e costanan Venezolano y den lama Caribe.
E situacion na Venezuela ta sumamente impredecibel y tenso. Autoridadnan Venezolano por declara un
estado di emergencia na cualkier momento, cual lo por conduci na ceramento inmediato di fronteranan.
Espacio aereo riba teritorio Venezolano na e momentonan aki ta practicamente cera. Tene cuenta cu
mayoria di buelonan a wordo cancela caba. Ademas internet y comunicacion mobiel por wordo stroba
severamente. Stranheronan, incluyendo ciudadanonan Hulandes, por core un riesgo halto den caso di un
incidente. Actualmente tin incidentenan tumando lugar incluyendo arestonan riba lama y embahada
Hulandes lamentablemente no por brinda asistencia den un situacion semehante.
Conseho di biahe for di Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino ta keda:
Sea cual sea bo situacion NO biaha pa Venezuela.
Ministerio di Asuntunan Exterior di Reino ta conseha firmemente na tur persona cu ta nabega pa evita
e siguiente areanan maritimo:
• Awa teritorial di Venezuela;
• E zona pafo cu ta directo pega na e awanan teritorial;
• Zona Economico Exclusivo di Venezuela, unda ta estrictamente prohibi pa nabega sin permiso
explicito di autoridad Venezolano;
• E awanan nort di e region di Esequibo di Guyana, un area disputa pa Venezuela.
Si bo ta encontra bo mes na Venezuela na e momentonan aki:
• Sali for di e pais si por haci esaki di un forma sigur.
• Controla cu bo ta registra na e Servicio di Informacion di Ministerio di Asuntonan Exterior pa bo
keda informa di e desaroyonan actual via e siguiente link:
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ .
Departamento di Relacionnan Exterior ta conseha firmemente tur persona cu tin pensa pa biaha pa
Venezuela pa no haci esaki y pa sigui e conseho di biahe pa Venezuela via di e website di Ministerio di
Asuntonan Exterior di Reino: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/venezuela