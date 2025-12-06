Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di ex-House of Cheng, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e motociclista cu un dama como pasahero tabata swing riba caminda y no a ripara un auto tabata bay pas’e na banda drechi ora cu e tabata bay swing pa banda drechi a dal e auto y nan a bay halto y cay ambos a resulta herida na yegada di e otro ambulans nan a atende e victiman seriamente herida pa hospital.
Motociclista cu un dama riba e brommer tabata swing cu e brommer y a bay dal riba un auto cu tabata pas’e banda drechi!
