Reflexión Diasabra 6 December 2025.

Un felis dia jen di bendicion ta cai foi cielo.
Awe no ta cuminsa nos dia cu un bisa danki na nos bon Dios.
Nos ta dal nos sabroso desayuno y nos koffie bon cajente pa keinta e pulmonnan paso por ta hasi frieuw.
Nos tin di pidi Señor pa duna nos nos salud.
Pa por hanja e forsa.
Esaki ta pa por tin tempo y forsa pa por logra tur nos metanan y e energia pa por logra esaki.
Tambe nos ta suplika Señor pa nos tin paz, esaki ta importante pa por drumi bon.
Pa por pordona.
Pa nos alma y curason por ta trankil.
Hopi importante tambe pa un bida largo.
Tambe nos ta pidi Señor sabiduría, no ta pa ple sabi sino pa nos sa ki ora papia y ki ora keda keto y pa sa tambe ki ora wanta !
Dios ta laga nos usa nos cabes cu fe, y nos curason cu humildad.
Nos ta pidi Señor pa tin un famia.
Cu un famia e amor ta sende y tin caminda pa
alivia e curason y trese harmonia den nos cas.
Más importante te Fe cu ta kita miedo y pone exito den tur cos ya cu e confiansa ta engrandece.