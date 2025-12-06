Accidente pa falta di preferencia na rotonde banda di Banco di Caribe

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente na e rotonde banda di Banco di Caribe, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Chevrolet Trax Premier cu tabata bini for di Vondellaan no a duna preferencia na e Hyundai cu tabata riba e rotonde. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

