[VIDEO] Accidente pa falta di preferencia auto a bay subi baki di mata, un dama pasahero a resulta herida!

Diasabra merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Julianastraat cu Irenestraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Kia Sportage biniendo den Julianastraat no a para pa duna preferencia na e bus cu tabata bayendo nort den Irenestraat. E bus a dal e Sportage bir’e 180 grado y mand’e den e baki mata. Un dama pasahero sinta net e banda di e impacto a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Un rato despues a descubri cu e tanki tabata leak gasolin y a pidi bomberonan pa bini na e sitio pa ora a saca e auto for di e baki mata.