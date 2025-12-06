Diasabra atardi a drenta informe di cu dos cacho a ataca y morde un homber di edad, meaora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ambulans ya a atende e victima. A bin compronde cu ta 2 cacho un blanco y e otro un bruin. E victima lo mester a tira nan cu yerba pa e cachonan aleha. E personal di ambulans a conseha e victima pa bay busca hangua contra tetanus mientras polis a bay busca e doñonan di e cachonan peligroso aki.
Dos cacho a ataca un homber di edad cu ta donante di sanger!
Diasabra atardi a drenta informe di cu dos cacho a ataca y morde un homber di edad, meaora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ambulans ya a atende e victima. A bin compronde cu ta 2 cacho un blanco y e otro un bruin. E victima lo mester a tira nan cu yerba pa e cachonan aleha. E personal di ambulans a conseha e victima pa bay busca hangua contra tetanus mientras polis a bay busca e doñonan di e cachonan peligroso aki.