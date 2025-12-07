Reflexión Diadomingo 7 December 2025.

Awe mas cu nunca un danki na nos bon Dios pa mira e prome Diadomingo den luna di December.
Nos kier tin un dushi dia pa por cumpli cu tur nos coi hasi pa awe.
Ta bon pa sali diverti poco tambe.
Bunita pa dal un buelta cu famia y asina e relacion familiar lo ta mas fuerte.
Den hopi caso famia ta reuni pa juda traha por ejempel ayaca pa fiesta di fin di aña.
Ta hopi mas tin pa hasi.
Cas mester un bachi nobo, cura mester ta limpi.
Dorna cas bunita cu luznan y kerstboom.
Asina tin hopi coi hasi y e banda typico den famia tambe mester train.
Mi ta duna mi opinión riba un parti hopi importante di nos majornan riba 60 aña.
Riba e edad aki un hende grandi no mester bai traha mata curpa mas, no core tras di placa.
Tanto bal cu 70 aña nan no por cana, ta den rolstoel, ta diabetis, ta sufri di rheumatismo, tin Alzheimer of Parkinson o otro malesa chronico.
Na e edad aki curpa ta pidi otro systema di bida.
Trankilidad hopi importante y biaha wak resto di mundo, relaha y biba den trankilidad, bebe un sabroso koffie den puro naturalesa.
Skucha bo curpa,
Bo yuinan tin nan mesun bida, tin nan mesun famia, nan mesun caminda y ta tuma nan mesun desicionnan.
Bo nietonan tin nan mesun mayornan y e mayornan mester cria y educanan nan juinan, para responsabel pa nan y no benta tur cos den skochi di nan welo of wela.
E mundo cu nan ta lanta aden awendia ta hopi mas differente y e grandinan no por lanta nan manera nan mesun mayornan cu ta mucho mas al tanto di tur desaroyonan y cambionan.