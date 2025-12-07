Cu e renobacion di e hotel Talk of the Town lo por tin cambio di nomber?

Despues di 82 aña y a cambia di varios nomber awor atrobe ta cambia e nomber di e hotel. Na aña 1943 e doñonan anterior a cuminsa cu Strand Hotel cu apenas 7 camber cu piscina bar y restaurant. Asina ela bira como e prome hotel cerca di lama. Na aña 1949 e hotel a expande cu 12 camber mas y a cambia e nomber pa Coral Strand Hotel. E cambio a bini na 1964 ora e doñonan nobo Ike & Grete Cohen a tuma over y a habri un restaurant cual tabata e restaurant cu a bira hopi popular e temponan ey y pesey a yama e restaurant Talk of the Town Restaurant. Asina e nomber a keda te awor cu e renobacionnan haci recientemente y lo bolbebay cambia nomber atrobe. Abo lo por sa of tin un idea ki nomber e lo bira?