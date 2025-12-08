Varios yamada ta drenta avisando cu den e area turistico dilanti di e ex-House of Cheng tin un buraco grandi y cu ta causa daño na vehiculonan. Tanto turistanan, localnan y hasta taxinan ta keha di e situacion cual mester accion mesora di D.O.W.
D.O.W. tin un buraco masha grandi dilanti ex-House of Cheng tanto local como turista y taxistanan ta reclama
