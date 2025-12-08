 Posted in INCIDENTE

Algun patruya di polis daña y cu falta piesa!

01:34  December 8, 2025

Ya den e ultimo dianan aki por nota cu tin varios patruya di polis cu ta daña pa falta di servicio y otronan ta wardando piesanan pa por repara. Sigur cu esaki por ta un causa cu por disminui e patruyahenan riba caya como prevencion y proteccion di nos seguridad.

