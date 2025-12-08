Reflexión Dialuna 8 December 2025.

Awe otro siman nobo, y nos a drenta di dos siman di advent caba.
Ta cuater diadomingo di Advent tin.
Nos cu plaser ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa tur cos bunita cu E tin pa nos.
Den e dianan aki cu ta dianan di Paz, Union y Amor.
Di dos Diadomingo ta dedica na Huan Bautista, profeta straño, cu tabata bautisa hopi serio, estricto y manera ta bisa duro cu casi e tabata condena hende, y toch hende kier a wordo bautisa cerca dje.
Fiesta di Pasco di Nacimento nos tur mester cuminsa prepara nos mes internamente pa jegada di Ninjo Hesus, cu a bin na mundo pa salba nos di picanan.
Atrobe ta anunciando binida di Hesus, y esun cu ta cla y ta biba segun su reglanan ta wordo selecta y ta bon bini. Si bo no ta cla, ainda bo por cambia bo bida paso Señor ta bon y sa pordona.