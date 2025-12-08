Directie Economische Zaken y ProColombia ta invita pa “Showroom Construction Supplies Aruba 2025”

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken, den colaboracion cu ProColombia, ta invita tur compania y tur persona na Aruba cu ta interesa den materialnan y solucionnan pa construccion pa participa den e Showroom “Construction Supplies Aruba 2025”.

E evento aki lo ta un oportunidad pa conoce di cerca e calidad, innovacion y variedad di materialnanColombiano, como tambe oportunidad pa conecta cuproveedornan y explora alternativanan cu ta importante pa proyectonan di construccion, infrastructura y diseño.

Fecha: 9 di december 2025

Orario: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

Lugar: JOIA Aruba by Iberostar Hotel – Oranjestad, Aruba

Pa atende na e evento mester registra uzando e link aki:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=W0Z6T06IZUCYo7PSnR2geEjnVlKCRFNOi00Z44gqu-FUQ0lHVDVDMVJURERPTU5QWjZFMFJFOVlFMS4u&origin=lprLink&route=shorturl

Directie Economische Zaken y ProColombia ta conta riba bo participacion.