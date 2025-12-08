[VIDEO] Accidente unda Pick-Up a dal den cura y bolter cu resultado fatal na Warawara

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Warawara. Mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe brandweer na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu chauffeaur di un Toyota Hilux lo a perde control, dal den muraya y bolter. A bin haya un persona pega bao di e pick-up y a pidi presencia di brandweer na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a purba yuda e herido pero lamentabelmente ya tabata laat. Polis tin e caso bao investigacion. Na famia di e fayecido nos ta extende palabra di profundo condolencia.