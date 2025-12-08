Un excelente teamplayer cu actitud proactivo Victor Gomez ta empleado di luna di november 2025 na HOH

Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta elogia un colega cu di un forma of otro ta destaca y pa luna di november 2025 a toca turno na Victor Gomez. Victor ta un tecnico di e aparatonan medico y ta forma parti ya pa mas di 17 aña caba di e team tecnico di HOH. Ora ela drenta un reunion importante ela ripara cu no ta pa reunion ela yega. Un sorpresa grandi pa Victor ora cu ela topa cu famia y un sala yena di coleganan, management y representante di Hunta di Directiva. Un momento festivo unda cu bunita palabranan no a falta y sigur e lo hiba cune pa semper.
Victor su nominacion a wordo entrega door di su team a base di e balornan di TRUSTED di Hospital. Victor ta un excelente ‘teamplayer’ cu ta contribui activamente na un ambiente positivo di trabou. E ta yuda su coleganan te unda cu e por y ta purba mehora e eficiencia den departamento pa asina procesonan tecnico cana miho y sin problema. E no ta huzga otro, ta scucha preocupacionnan y ideanan di otro colega, ta comunica di un manera habri, cu respet y su feedback ta semper constructivo.
Victor su conocemento tecnico y manera di soluciona problema ta impresionante. Sea ta trata di mantencion, fayo of reparacionnan complica, aparatonan mester traha bon sin problema. Y tambe segun exigencianan stipula pa fabricante y certifica, pa asina por duna e servicio di calidad cu tin mester na nos pashentnan. Por pensa riba aparatonan medico cu ta uza na camber di opepracion, radiologia, endoscopia, functie, laboratorio y hopi mas. Victor semper ta entrega trabou di calidad halto. E ta traha diligente, eficiente y cu’n actitud professional cu ta duna confiansa den su experticio. E ta dedica na su trabou y na Hospital: Victor ta involucra su mes activamente pa procesonan di mehoracion y inovacion riba su departamento cu na final tin un influencia positivo riba su departamento pero tambe indirecto na pashent y Hospital completo.
Victor ta un persona cu gusta su trabou y ta super motiva y alabes ta trece ambiente na su team. Ela demostra su balor pa hospital y merece e bunita titulo di ta empleado di luna. Hunta di directiva y team completo di HOH ta felicita Victor pa e bunita reconocemento como empleado di luna di november 2025. Masha pabien Victor!