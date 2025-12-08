[VIDEO] Accidente cu hende herida na Catiri pero nan a nenga di bay cu ambulans pa hospital

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente na Catiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e pareha den e Kia Rio cu lo a ser gedal pa un van Toyota. Debi na e impacto tanto e dama chauffeur como e pasahero masculino tabata keha di dolor di Na yegada di e ambulans nan no tabata desea di bay hospital. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e van no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e Kia Rio.