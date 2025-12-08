Dia Mundial di Suela 2025:  E fundeshi scondi den nos ciudadnan

ORANJESTAD – Dia Mundial di Suela (World Soil Day), e aña aki ta dedica na e tema “Suela saludabel pa ciudadnan saludabel”. Ta celebra e dia aki tur aña riba 5 di december. E dia aki a bira un movemento mundial enfatisando e rol cu suela tin pa siguridad di cuminda, ecosistema y bienestar humano. Food & Agriculture Organization (FAO) di Nacionnan Uni, via su Aliansa Mundial pa Suela a ricibi e mandato na 2014 pa organisa e dia mundial di Suela. Tur aña, e tema di e dia mundial aki ta pone enfasis riba e problema di suela. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta scoge pa elabora un poco mas riba e tema, kico esaki ta nifica pa Aruba y con por eleva conscientisacion.

DNM su enfoke ta bay riba e importancia cu e tera bou di nos pianan tin den nos comunidad urbanisa; pues den nos ciudad. Pa un isla manera Aruba, cu un poblacion cu ta crece cada dia, e tema aki ta hopi relevante. Ta importante pa para keto na e pregunta si nos suela ta uno saludabel. Pasobra e tereno urbanisa ta provee servicio esencial pa nos ecosistema ta apoya produccion di cuminda, ta filtra awa, ta warda carbon organico, ta regula temperatura y ta sostene biodiversidad. Tin un necesidad pa e espacionan urbanisa y e suela por garantisa cu hende y naturalesa ta prospera hunto den ciudadnan cu ta saludabel.

Mas cu 95% di nos cuminda ta bin fo’i e suela. Sin embargo, den bista di cambio di clima y actividadnan humano, nos suela ta degrada. Erosion den forma acelera ta reduci filtracion y disponibilidad di awa. Esaki ta reduci e nivel di vitamina y nutrientenan den cuminda. Practica sostenibel di maneho di suela, ta reduci erosion y contaminacion. E ta yuda mehora filtracion y wardamento di awa. E practica ta yuda preserva biodiversidad, mehora fertilidad y ta yuda absorba carbon organico; tur esakinan ta hunga un rol crucial den e lucha contra cambio climatico.

Suelanan saludabel den nos areanan urbanisa no ta solamente tera; nan ta un infrastructura scondi cu ta ofrece beneficionan cu ta haci nos ciudadnan mas fresco, mas berde, mas saludabel cu mata.

Berde y clima fresco (Resiliencia di Clima)

Suelanan den ciudadnan ta capta calor y asina ta aumenta gasto di coriente manera di airco. Suelanan saludabel cu vegetacion ta yuda:

Crea ciudadnan mas fresco: e temperatura ta uno agradabel pa recrea y cana haci compras.

e temperatura ta uno agradabel pa recrea y cana haci compras. Absorb’e awa di yobida: suela ta sirbi, manera un spons cu ta absorba aproximadamente dies milimeter di awasero. Asina ta reduci e riesgo di inundacion y daño na e infrastructura den ciudad.

Cas pa bida (Biodiversidad y Resiliencia)

Capa di cement, contaminacion y fragmentacion di suela ta afecta productividad y biodiversidad den suela (e tera) y ta esencial pa esaki ta uno saludabel. Suela ta cas pa mas o menos 59% di e especienan den tera, manera micro organismonan. Protehando e suela aki ta mantene:

Ciclo di nutriente y filtracion di awa: ta elementonan critico pa un ambiente di urbanisacion saludabel.

ta elementonan critico pa un ambiente di urbanisacion saludabel. Ecosistema di polinisacion: ta importante pa e areanan natural berde y tambe agricultura.

Mas saludabel y sigur (Calidad di Bida)

Trafico, industria, sushedad, kimico den pesticida y ‘fertilizer’ y otro desperdicio ta contamina e suela di e area urbanisa, y ta menasa nos salud.

Identificacion di e problemanan, un bon maneho y restauracion di suela ta:

Preveni malesanan: reduci riesgo di malesanan manera cancer door di crea un ambiente di bida mas limpi y saludabel.

reduci riesgo di malesanan manera cancer door di crea un ambiente di bida mas limpi y saludabel. Siguridad pa agricultura den areanan urbanisa: duna sosten na cunucunan, practica di horticultura y crea espacionan natural berde cu mata unda por cultiva cuminda na un manera sigur pa propio uzo.

Di sushi pa rikesa (Maneho di desperdicio organico)

Aruba su centro di ciudad, manera mayoria ciudadnan na mundo, ta produci hopi sushedad. Mayoria ta di desperdicio organico. Ora cu procesa esaki manera den compost, e resto organico aki ta yuda:

Debolbe nutriente den suela: En bes di un problema, desperdicio organico ta bira un “rikesa pa e suela” cu ta sostene agricultura y espacionan natural berde y ta transforma ciudadnan den aliadonan cu ta yuda combati cambio climatico.

Kico tur esaki ta nifica pa Aruba;

Pa nos isla chikito, proteccion di suela no ta un luho, sino un necesidad strategico.

Perdida di suela fertil: Urbanisacion (desaroyo y construccion) ta conduci na perdida di tera fertil. Aruba por implementa un miho planificacion di tereno y marando esaki na proteccion di e tiki cunucu cu nos tin, por garantisa siguridad alimenticio.

Inverti den suela: Inverti den suelanan saludabel ta ’cost-effective’, asina ta spaar placa na combati inundacion y cuido medico. Suelanan cu ta funciona bon ta proteha nos infrastructura y bienestar di nos habitantenan.

E fundeshi di un Aruba mas fuerte, mas fresco y resistente ta cuminsa bou tera, den e suela. Laga nos reconoc’e y inverti den nos suelanan urbanisa, como cu e ta un ‘infrastructura invisibel’ cu ta sostene nos. Dia Mundial di Suela 2025 ta un yamada pa tuma accion pa asina un y tur yuda proteha nos suela den areanan urbanisa of den ciudad.