 Posted in INCIDENTE

Esaki ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 11 y 18 di december 2025

14:58  December 8, 2025  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 11 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 Y.V.C.R.

J.J.W.

 Pro forma. R. ta wordo acusa di importacion di marihuana den e periodo di juli 2025 te 25 di augustus 2025 y venta di marihuana y cocaina den e periodo di 29 di augustus 2022 te 29 di augustus 2025.

W. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela (un revolver) y balanan di 29 di augustus 2021 te 29 di augustus 2025. E ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 29 di augustus 2025.
14.00 Z.V.D.

J.B.

 Pro forma. D. y B. ta wordo acusa di ladronicia di un suma di placa pa medio di un carchi di banco falso den e periodo di 8 pa 20 de december 2024.
14.00 C.A.R.A.

J.G.A-A.

 Pro forma. E ta wordo acusa di importacion di 157 kilo di hennep riba 25 di augustus 2025.

 

Corte di Prome Instancia 18 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 G.H.R.E.
D.J.O’N.R.		 Pro forma. E. y R. ta wordo acusa di ladronicia di autoparts riba 10 di september 2025.
14.00 L.M.R. Pro forma. R. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di propiedadnan di un persona riba 11 september 2025.
14.00 I.I.I.L. Pro forma. L. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di telefon di un persona riba 7 di september 2025.
14.00 M.I.A.M. Pro forma. M. ta wordo acusa di venta di cocaina den e periodo di 2021 te 12 di september 2025.
14.00 J.M.O.T.

V.V.V.

 Pro forma. O.T. y V. ta wordo acusa di venta di hennep den e periodo di prome te 21 di september 2025.
14.00 J.K.A.L.

D.J.L.

 Pro forma. L. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, intento di asesinato di un persona riba 18 di september 2025, dor di intencionalmente y cu premeditacion los tiro riba e persona aki.

L. ta wordo acusa di posesion di un pistool y balanan riba 18 di september 2025.

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *