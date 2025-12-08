Esaki ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 11 y 18 di december 2025

Corte di Prome Instancia 11 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|Y.V.C.R.
J.J.W.
|Pro forma. R. ta wordo acusa di importacion di marihuana den e periodo di juli 2025 te 25 di augustus 2025 y venta di marihuana y cocaina den e periodo di 29 di augustus 2022 te 29 di augustus 2025.
W. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela (un revolver) y balanan di 29 di augustus 2021 te 29 di augustus 2025. E ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 29 di augustus 2025.
|14.00
|Z.V.D.
J.B.
|Pro forma. D. y B. ta wordo acusa di ladronicia di un suma di placa pa medio di un carchi di banco falso den e periodo di 8 pa 20 de december 2024.
|14.00
|C.A.R.A.
J.G.A-A.
|Pro forma. E ta wordo acusa di importacion di 157 kilo di hennep riba 25 di augustus 2025.
Corte di Prome Instancia 18 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|G.H.R.E.
D.J.O’N.R.
|Pro forma. E. y R. ta wordo acusa di ladronicia di autoparts riba 10 di september 2025.
|14.00
|L.M.R.
|Pro forma. R. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di propiedadnan di un persona riba 11 september 2025.
|14.00
|I.I.I.L.
|Pro forma. L. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di telefon di un persona riba 7 di september 2025.
|14.00
|M.I.A.M.
|Pro forma. M. ta wordo acusa di venta di cocaina den e periodo di 2021 te 12 di september 2025.
|14.00
|J.M.O.T.
V.V.V.
|Pro forma. O.T. y V. ta wordo acusa di venta di hennep den e periodo di prome te 21 di september 2025.
|14.00
|J.K.A.L.
D.J.L.
|Pro forma. L. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, intento di asesinato di un persona riba 18 di september 2025, dor di intencionalmente y cu premeditacion los tiro riba e persona aki.
L. ta wordo acusa di posesion di un pistool y balanan riba 18 di september 2025.