Un mainta ameno cu diferente momentonan special pa finalisa aña 2025 Comite Olimpico Arubano a tene un asamblea general cu federacionnan miembro

Diasabra mainta ultimo Comite Olimpico Arubano (COA) a tene nan segundo asamblea general di aña na Holiday Inn Resort Aruba-Beach Resort & Casino. Durante e asamblea general di fin di aña ta trata e presupuesto y plan di maneho pa e siguiente aña, den e caso aki 2026. Banda di esaki a trata e aprobacion di establece e statuton cu a ser actualisa y aproba durante e asamblea extraordinario di april ultimo, ademas di a wordo aproba door di Comite Olimpico Internacional (IOC). Cu esaki, e statutonan actualisa ta keda completamente aproba y COA ta percura pa cumpli cu tur rekisito legal manera pidi door di ley. Awor cu e statutonan estableci y aproba, lo haci e ultimo stap necesario cu notario pa legalisa nan.

Despues di apertura di asamblea door di presidente di COA Wanda Broeksema, a presenta e plan di maneho pa aña 2026. E plan di maneho 2026 a ser presenta door di Secretaria General Nicole Hoevertsz cu trata e parti di e “strategic framework”, desaroyo y finansas general di COA. Pa cu e parti tecnico deportivo, Directora Tecnico Monica Fajardo a splica e cambionan y actualisacion cu lo tuma luga den 2026 pa asina agilisa e procesonan tecnico cu e federacionnan miembro, cu bista riba posibel participacion na e 4 diferente Weganan cu lo tuma luga. Finalmente a trata e parti di comunicacion, eventonan y operacion general di COA unda Director di Operacion Jonathan Wever a splica e plannan pa proximo aña.

COA ta contento pa a ricibi aprobacion pa cada punto trata durante asamblea, ilustrando e apoyo di federacionnan miembro cu ta mira e trabou cu COA ta desplega durante aña y a duna confiansa pa sigui haci esaki pa proximo aña. #TEAMARU