Den e prome edicion di Cruise Connect APA a topa cu tur partner envolvi den e industria di crucero

Recientemente a tuma luga e prome Cruise Connect 2025, unda tur stakeholder clave den e industria di turismo, a bin hunto pa intercambia informacion y pensamento. E evento a tuma luga den ballroom di Embassy Suites Hotel y a conta cu autoridadnan di waf, di turismo, Ministerio di Turismo, cu departamentonan di gobierno cu tin un rol den e industria aki y mas cu claro cu e partnernan comercial, tanto e empresanan grandi, esunnan mediano y hasta e chikitinnan. Tur hunto a repasa e cifranan di e aña aki y a anticipa riba e temporada halto cu nos ta aden actualmente.
Marc Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority N.V. (APA), tabata orguyoso di e evento, di e organisacion, di e atendencia y specialmente di e forma con partnernan por a intercambia informacion, adapta maneho y pone tur esfuerso hunto pa por tin un industria crucero mas resiliente. El a splica cu conhuntamente cu Aruba Tourism Authority a organisa e prome Cruise Connect. Durante e encuentro aki a topa y scucha tur partner y stakeholder den e industria di crucero. Ta e intencion pa organisa Cruise Connect tur aña.
Pa APA ta importante pa por informa entre otro e tour operator, taxi, companianan di transporte y negoshinan chikito cu ta depende di turismo crucero, sea directamente of indirectamente, di kico ta e desaroyonan cu tin nos dilanti. APA ta ricibi hopi informacion for di e lineanan di crucero ora di reuni cu nan y ta importante tambe pa informa e partnernan di e feedback cu ta ricibi di e destinacion y pa asina nos tur sigui colabora pa Aruba keda un di e miho y preferi destinacion den Caribe.
Mescos cu e aña aki, otro aña atrobe ta mustra di ta bon pa turismo crucero. Te cu awo reservacionnan ta indica cu lo surpasa e reservacionnan di aña 2025. E ‘high season’ ta satura caba pero tin espacio pa traha riba e ‘low season’. Si mira e low season di 2025, por a nota un crecemento compara cu e 2024, pero e ta keda un reto pasobra e ta depende di e cruceronan mes cu durante e temporada ey ta aloca e barco pa itinerarionan manera Alaska, Baltico y Mediterraneo. Ta bon pa splica cu den e lunanan cu tin horcan den Caribe, e companianan crucero ta manda nan barconan pa otro regionnan. Esey ta haci cu ta dificil pa nos haya cruceronan akibanda pasobra di tur forma e demanda, den e lunanan ey, ta menos.
ATA ta un partner strategico di APA
Patrick Melchior, Destination Services Manager na ATA, a duna di conoce cu Cruise Connect ta un plataforma cu ta hopi importante pa brinda informacion cu un enfoca riba turismo crucero. Aruba Tourism Authority hunto cu Aruba Ports Authority N.V. ta bay tur conferencia y reunion cu lineanan crucero. Pa e motibo aki e Cruise Connect ta masha importante. E demanda pa Aruba ta keda halto, den bon colaboracion por yega na e metanan y obtene e resultadonan desea.
Comercio ta depende di e turista crucero
Jonathan Harms, representante di Pepe Margo Distillery, a destaca cu e tabata un oportunidad pa haya informacion pa sa mas tocante e industria crucero na Aruba. Durante e conferencia a haya sa kico tur e turista ta buscando y cu e bishitantenan mas bien ta en busca di experiencia y autenticidad. Pa Pepe Margo Distillery, e informacionnan ricibi tabata positivo pa tende cu loke nan ta haciendo ta algo cu tin un mercado p’e! Crecemento di turismo ta mas potencial pa entrada pero alabes mester crece di un manera sostenibel. Harms ta spera cu e crecemento ta bay di manera cu tur hende por tin beneficio di dje.
Informacion valioso pa adapta maneho
Gino Winklaar, miembro di e Management Team di Departamento di Transporte Publico (DTP) tambe a atende e Cruise Connect. E rol di Departamento di Transporte Publico ta pa tene cuenta cu e capacidad di turismo y e proyeccionnan di APA pa cu turismo crucero. DTP ta tene cuenta cu e permisonan di transporte publico manera taxi y bus. APA ta enfocando riba ‘luxury tourism’ pues DTP mester tene cuenta cu kisas lo mester amplia e espacio pa transporte di luho. Ademas, tambe DTP ta tene cuenta si tin necesidad pa mas auto di huur como tambe si e capacidad di taxi ta suficiente.
Polis t’ey pa brinda siguridad
Juan Tromp, Hefe di Tourism Oriented Police, a splica cu e rol di Cuerpo Policial ta pa traha den colaboracion estrecho cu tanto APA y ATA pa coordina ora turista baha for di e crucero pa garantisa cu e turista ta sintie sigur na momento cu ta riba nos Aruba. Siguridad ta algo primordial pa Cuerpo Policial y ta premira cu den futuro cada districto lo tin su mesun TOP pa garantisa cu tin polis pa tur caminda cu tin turista. Ta bon pa splica cu e rol di polis ta tanto na tera pa garantisa siguridad di e turistanan, paden di waf pa garantisa siguridad den areanan protegi y riba lama pa tambe garantisa siguridad di e crucero mes.
Tocante Aruba Ports Authority:
A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Na aña 2024, APA a maneha 347 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launch services), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.