[VIDEO] ACCIDENTE FATAL NA WARAWARA TA BIRA E DI 10 MORTO DEN TRAFICO

Dialuna merdia pa 2:40 Central di Polis ta wordo notifica pa un accidente grave riba e caminda di Warawara na Santa Cruz

E prome informa ta indica cu un pick-up mester a bolter y e chauffeur ta pega bao di e auto.

Di biaha a despacha patruya di polis, ambulance y brandweer cu maximo urgencia na e sitio di e sucedido.

Na yegada ta topa cu un pick-up marca Toyota modelo Hilux color shinishi na unda e chauffeur ta pega bao di dje.

Polisnan cu a yega na e sitio a logra saca e chauffeur y personal di ambulance a yega na e sitio y duna e chauffeur assistencia medico pero lamentablemente no por a haci nada pe.

Specialista di trafico tambe polis technico a presenta pa asina haci nan investigacion.

Despues di un rato Dr.forensico Voskuil a presenta y a constata morto di Eduardo Thiel naci na Aruba dia 29 december 1970 (54 aña).

Lamentabelmente esaki ta bira e di 10 morto den trafico.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.

Nos ta haci un suplica na tur automobilistanan: ta december e luna mas druk di aña, hopi druk pero esaki nifica pone MAS atencion, SIGUI reglanan di trafico, maneha sigur y NO tin pura. Hunto nos por preveni un desgracia pa asina nos por pasa un Pasco sigur y un aña nobo serca di nos famia! Un trafico SIGUR pa un y TUR!