Reflexión Diamars 9 December 2025.

Awe nos ta habri nos dia cu un gradicimento pa otro bunita día den nos bida.
Nos bon Dios kier nos bon y ta proteha nos unda cu nos ta.
Anos lo unico mester ta biba bon segun su reglanan.
Tin hopi cos bunita den bida cu nos mester aprecia.
Nos por sali bai hopi caminda pa diberti sanamente.
Ta traha hopi cos pa e dianan di fiesta, tambe drecha cas bunita cu ta tradicion di nos grandinan.
E miho bestia chikito pa nos hanja soppie Pasco y an̈a nobo.
Nos ta ripiti cu e temporada aki ta di Paz, Amor y Cariño.
Hasi bon y hanja bon.
Hopi biaha cu algo chikito por hasi uno cu no tin hopi contento.
E di dos diadomingo di Advent ta dedica na Huan Bautista cu tabata batisa hende cambia nan den nomber di Señor.
Awendia nos ta batisa den misa.