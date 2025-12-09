Diamars mainta a drenta informe di cu un dama cu 6 luna na estado a cay net riba su barica, mesora a dirigi un ambulans cu urgencia na e sitio. Na yegada di e ambulans a lanta e victima for di abao y a bay canando pa e unda despues di a atende a transporte cu urgencia pa hospital.
Dama 6 luna na estado a cay riba su barica na un panaderia na Ponton
