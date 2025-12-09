A honra y celebra hunto cu nos personal HUBILEO Y ENTREGAMENTO DI 93 DECRETO GUBERNAMENTAL

Santa Cruz, ARUBA: Den un ballroom completamente yen na Alhambra Ballroom a tuma luga recientemente
entregamento di Decreto Gubernamental na 93 agente policial como tambe personal administrativo di nos
oraganisacion policial.
Altocomisario Arnhem conhuntamente cu Mando policial, famia y coleganan a para keto y honra agente
policialnan tambe personal administrativo cu nan hubileo y carera imprecionante y di respeta den Cuepro
Policial Aruba.
Ta trata di tanto Polis como nos personal administrativo cu a cumpli 25, 30, 35, 40 y 45 aña sirbiendo Pais
Aruba honradamente. V. Coffie, Sr. A. Croes, J. Wing, M. Tuitt y I. Phelipa ta e personalnan cu a cumpli 25 aña.
Tambe nos tabata tin un grupo grandi cu a cumpli 30 aña kende tabata; R. Ras, H. Nadal, R. Solognier y C.
Gumbs.
35 aña di Hubileo tabata; L.Dubero-Bislip, E. Simileer y U.Lacle. Na 40 aña nos tabata tin D. Tchong, A. Lioe
A-Tjam y R. Solagnier y na ultimo nos tabata tin M. Van der Linde cu a celebra su 45 aña den nos organisacion
policial.
Cada un a ricibi su reconocimento cu nan merecidamente plakat y nan decreto gubernamental. Añanan di
experencia como tambe pasion y dedicacion pa sirbi nan Pais y awe nos ta honranan.
Nos a enfoka tambe riba nos personal administrativo cu tambe a haya su decreto gubernamental cu a keda den
persona di G. Zijlstra.
Band’i esaki tambe a haci entrega di decreto gubernamental como tambe cambio di rango na; E. Tromp, R.
Rosel, M. Tromp y T. In’tveld di Brigadier pa Brigadier Eerste Klasse.
Di Brigadier Eerste Klasse pa Hoofdagent nos tabata tin; T. Ventura Olivo, R. Ras, B. Himradj, E. Hernandez y
B. Slenders.
Di Hoofdagent pa Hoofdagent Eerste Klasse nos tabata tin; R. Maduro, R. Tromp, N. Croes, J. Arends, A.
Angela, G. Kock y G. Khouri.
Di Hoofdagent Eerste Klasse pa Onderinspecteur nos tabata tin; J. Orman, M. Rasmijn, R. Tromp, M. Pieters,
M. Arrindell, S. Carti, E. van Loon, L. Rasmijn, R. Jansen, M. Bidjaikoemar y J. Ridderstaat.
Tambe nos tabata tin Onderinspecteur pa Onderinspecteur Eerste Klasse cu ta keda C. Velasquez.
“Mi ta masha orguyoso di cada un persona cu awe a ricibi nan decreto gubernamental. Mas orguyoso mi no por
ta di mira nan crece y honranan debidamente. Nan ta nos wes’i lomba cu ta carga nos organisacion y nos mester
aprecia cada un di nan, pa nan esfuerso tempo y dedicacion. Esaki por sosode solamente cu e sosten di nan
famia y mi ta yamanan danki di curason.” tabata palabranan di Altocomisario Arnhem na e ocasion special aki.
Un gradimento grandi na Sra LaSorte di AHATA y Assistent Manager sr Freddy Zegan di Alhambra Ballroom
pa nan sosten pa logra un dia bunita pa nos personal.